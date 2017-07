Hurghada ist ein beliebtes Reiseziel. Der Badeort am Roten Meer war bereits im Januar 2016 Ziel eines Anschlags. Angreifer hatten damals ein Hotel gestürmt und drei Touristen getötet. Die Täter sympathisierten mit der Terrormiliz IS. An den Touristenorten in Ägypten herrschen seit wiederholten Anschlägen schärfere Sicherheitsvorkehrungen.