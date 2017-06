In London sind bei einem Terrorangriff mindestens sechs Menschen getötet worden. Das bestätigte die Polizei am frühen Morgen. Auch drei Angreifer seien tot. Mindestens 48 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist am späten Abend ein Transporter zunächst auf der London Bridge in eine Fußgängergruppe gefahren. Dort seien drei Männer aus dem Auto gesprungen. Sie hätten Menschen mit Messern angegriffen. Anschließend sollen sie zu Bars und Restaurants in der Umgebung gelaufen sein und Besucher angegriffen haben. CNN zufolge drangen im Bereich Borough Market zwei Männer in ein Restaurant ein und stachen einer Kellnerin in den Hals und einem Mann in den Rücken.