In Pakistan sind mindestens 75 Menschen bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich in der Stadt Sehwan in der Provinz Sindh ein Attentäter in einem Gebetshaus in die Luft gesprengt. Die Sicherheitskräfte gehen aktuell von 248 Verletzten aus. Bis zum Donnerstagabend hatten Rettungshelfer mindestens 19 tote Kinder und mindestens zehn tote Frauen gezählt.