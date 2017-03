Roland Lange war 48 Jahre lang Anwalt – nicht irgendeiner, sondern ein renommierter. Die Kanzlei in Erfurt ging bis zuletzt gut, sogar im Bundestag war er gefragter Experte zum Thema DDR-Unrecht und Wiedergutmachung. Mit Anfang 70 war es für Roland Lange dann Zeit die Kanzlei in Erfurt abzugeben. Für ihn schien es nur eine Formsache zu sein, die Kanzlei zu verkaufen. Schließlich ginge es um seine Altersvorsorge.

Mit diesem Schritt konnte Roland Lange über vier Jahre nach und nach alle seine Fälle abschließen und seine Kanzlei quasi abwickeln. Geld für das Lebenswerk gab es keines mehr. Anwalt Lange ist damit bei weitem kein Einzelfall, sagt Marcello Di Stefano, Vorstandsvorsitzender des Thüringer Anwaltsverband. Die Kanzleien in Thüringen seien eher klein, ein oder zwei Anwälte die Regel. "Da ist die Problematik dann natürlich noch größer", so Di Stefano.

Es gibt also ein massives Überangebot an alten Kanzleien und damit viele solo-selbstständige Anwälte ohne Nachfolger. Dazu kommt, laut Di Stefano, das veraltete Arbeitsmodell der Einmann-Kanzleien. Universalanwälte mit Themenspektren von Strafrecht bis Immobilienrecht seien heute nicht mehr gefragt. Außerdem ist die Zahl der zugelassenen Anwälte in Thüringen erstmals seit langem unter 2000 gefallen. Außerdem seien viele Anwältinnen auf dem Markt, die hinsichtlich Beruf und Familie andere Vorstellungen hätten.