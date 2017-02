AOK-Krankenhausreport 2017 Vielen Kliniken fehlt Erfahrung bei Operationen

Mehr Operationen, mehr Routine, mehr Sicherheit für den Patienten: In ihrem aktuellen Krankenhausreport fordert die AOK eine Ausweitung der sogenannten Mindestmengenregelungen in Krankenhäusern. Mindestmengenregelungen geben vor, wie häufig Kliniken bestimmte Eingriffe ausführen müssen, damit sie sie überhaupt anbieten dürfen.

Ein Fünftel der operierten AOK-Patienten sei in Kliniken versorgt worden, die 2013 maximal 55 Schilddrüsen-OPs vornahmen, so Klauber. Ein weiteres Fünftel habe die Operation in Krankenhäusern mit mindestens 384 Eingriffen im Jahr machen lassen. Das Ergebnis: Das Fünftel der Patienten in Häusern mit den wenigen Operationen hatte laut Bericht ein mehr als doppelt so hohes Risiko für eine dauerhafte Stimmbandlähmung wie das Fünftel der Patienten, das in den Kliniken mit den meisten Operationen behandelt wurde. Stimmbandlähmungen gehören zu möglichen gravierenden Komplikationen bei Schilddrüsen-OPs.