AOK-Pflegereport Demenzkranke mit schädlichen Psycho-Pillen ruhiggestellt

Die Studienergebnisse zum Ausmaß des Psychopharmakaeinsatzes in Pflegeheimen decken sich auch mit Angaben der Pflegekräfte selbst. Tatsächlich gab ein Drittel von 2.500 für den AOK-Report befragten Pflegern an, bei mehr als der Hälfte der Bewohner ihres Pflegeheims Psychopharmaka einzusetzen. Als Hauptgrund für den Einsatz von Neuroleptika wurde Zeitmangel genannt. Zwei Drittel der betroffenen Patienten (64 Prozent) erhielten demnach die Verordnungen auch länger als ein Jahr. Der Großteil der Pflegekräfte (82 Prozent) hält dies für angemessen.

Dass man Demenzkranken auch mit anderen Medikamenten als Psychopharmaka helfen kann, zeigen Vergleiche mit anderen Ländern. Laut Studien-Autorin Thürmann werden die umstrittenen Mittel in Deutschland besonders häufig eingesetzt. In schwedischen Pflegeheimen bekämen nur 12 Prozent der dementen Bewohner Neuroleptika, in Frankreich 27 Prozent. Diese niedrigeren Werte zeigten, dass man Demenzkranken auch anders als mit Medikamenten helfen könne, beispielsweise mit Beschäftigungsangeboten.