Knapp 400 Filme wurden bisher über die Apps angeboten, zwölf aus dem DOK Filmfestival-Programm. Der Film "The Poetess" über eine vollverschleierte Poetin aus Saudi Arabien hat Barbara Fickert beeindruckt. "Diese Augen, die so betont wurden, wenn sie im Studio saß, wurde ja ganz oft die Großaufnahme von ihren Augen gezeigt, das wurde ganz oft beschrieben. Da habe ich auch so ein Bild, was sich so ein bisschen eingegraben hat.“ Der Blick der mutigen Frau im Film blieb ihr im Kopf – dank der App Greta.