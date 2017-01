Acht Fragen sind es insgesamt. Wichtig ist, dass nicht der Betroffene die Fragen beantwortet, sondern jemand, der den Unfall und den Verunfallten beobachtet hat. Schließlich sei der Patient im schlimmsten Fall derart eingeschränkt, dass er diese Angaben gar nicht machen könne, erklärt Axel Gänsslen. Der Oberarzt und Unfallchirurg am Klinikum Wolfsburg hat als Experte an der App mitgearbeitet.

Er und seine Mitarbeiter hätten in der App deshalb drei zusätzliche Untersuchungen integriert. Eine sei ein Reaktionstest. Wenn beispielsweise jemand dreimal so lang wie üblich brauche, um auf den Monitor zu tippen, dann sei das durchaus ein Zeichen, dass bis zum Beweis des Gegenteils eine Gehirnerschütterung vorliegen könnte, so Gänsslen. In diesem Fall zeigt die App dann auf dem Display "Achtung! Gefahr einer Gehirnerschütterung" an.