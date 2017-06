In dem Prozess am Justizpalast in Brüssel waren die Witwe eines Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und sieben ihrer Töchter angeklagt. Sie hatten ihre mehr als 20 Angestellten während eines Aufenthalts in einem Brüsseler Luxushotel 2007 und 2008 wie Sklaven behandelt.



Dem 95 Seiten umfassenden Urteil zufolge mussten die mehr als 20 Bediensteten Tag und Nacht für die arabischen Hoheiten schuften. Erholungspausen habe es keine gegeben. Die Opfer seien faktisch eingesperrt gewesen. Die Scheich-Familie habe die Frauen unter falschen Versprechungen für ihre Dienste angeworben. Einigen von ihnen seien die Pässe abgenommen worden. Bekannt wurden die unmenschlichen Zustände, weil Bedienstete flüchteten und die belgischen Behörden informierten.