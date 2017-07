Bei der Handwerkskammer Magdeburg berät Karsten Gäde Unternehmen. Sie kommen oft mit Fragen zur Nachfolge oder zu Fachkräften. Dabei geht es viel seltener um Arbeitsschutz, erklärt Gäde: "Arbeitsschutz wird immer relativ stiefmütterlich behandelt von den Unternehmen, muss man gestehen. Meist ist das erst ein Thema, wenn es zu einer Kontrolle kommt oder wenn die Behörden Dokumentationen anfordern. Oder natürlich, wenn etwas passiert."

Lange Mängellisten

Allein 2.500 Baustellen wurden 2016 kontrolliert. Bildrechte: IMAGO Dann ist es allerdings zu spät. Um Schlimmeres zu verhindern, wird im Bereich Arbeitsschutz viel kontrolliert. Verantwortlich ist in Sachsen-Anhalt Claus-Peter Maschmeier. Er leitet den Fachbereich am Landesamt für Verbraucherschutz. Dort gibt es 120 Kontrolleure für den Arbeitsschutz. Sie sind viel unterwegs – im letzten Jahr auf 2.500 Baustellen und in rund 5.000 Betrieben. Die Mängelliste ist laut Maschmeier lang: "Das kann der klassische Bereich sein, dass an irgendwelchen Maschinen etwas nicht in Ordnung ist und es dadurch Gefährdungen gibt. Oder auch der Bereich, dass es Haltungsschäden gibt und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems entstehen."

Unkonkrete Grenzwertangaben

Rückenschmerzen und psychische Belastungen hätten in den letzten Jahren zugenommen. Auch Verstöße gegen die Arbeitszeiten betreffen den Arbeitsschutz. Alles in allem entdeckten die Kontrolleure vergangenes Jahr rund 15.700 Mängel. 500 davon waren so gravierend, dass ein Bußgeld verhängt wurde. Maschmeier sieht ein Problem in der Deregulierung: Zwar gebe es zahlreiche Vorschriften zum Arbeitsschutz, aber in vielen Punkten seien sie nicht mehr so konkret formuliert. "Das heißt wir haben Vorschriften, die nicht mehr genau sagen, das ist ein Grenzwert und den muss ich einhalten. Sondern der Arbeitgeber muss in der Gefährdungsbeurteilung selbst einschätzen, welche Maßnahmen er für angemessen hält", erklärt Maschmeier.

Vor allem kleine Betriebe betroffen

Große Betriebe haben oft extra Mitarbeiter oder ganze Abteilungen, die sich damit befassen. Entsprechend sei der Arbeitsschutz dort eher in Ordnung, sagt Maschmeier. Anders als in kleineren Betrieben, wo sich der Unternehmer um alles allein kümmern muss. Da bleibt kaum Zeit für eine umfangreiche Gefahrenanalyse, welchen Abstand ein Arbeiter zur Schleifmaschine halten muss.

Das bestätigt auch Karsten Gäde, der betriebswirtschaftliche Berater bei der Handwerkskammer: "Ein bisschen Freiraum ist nie verkehrt. Aber der Unternehmer, der in seinem Tagesgeschäft so viel zu tun hat, für den sind manchmal feste Regeln gar nicht so schlecht. Man kann sich an ihnen orientieren."

Seminare zur Unterstützung der Unternehmer

Dazu komme die Vielzahl der Regelwerke, die kleinere Betriebe kaum durchblicken könnten. Die Handwerkskammer versucht dabei zu helfen. Ansonsten rät Gäde den Unternehmern: Entweder ein Seminar bei der Berufsgenossenschaft oder ein externer Dienstleister, der beim Arbeitsschutz unterstützt. Denn das Unternehmen ist verantwortlich für die Sicherheit seiner Beschäftigten.