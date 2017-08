Wegen des geringen zeitlichen Vorlaufs sind von den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang aber nicht alle Wettbewerbe live zu sehen. ARD und ZDF kündigten dafür aber "umfangreiche Highlights" aus den Wettbewerben im Eiskunstlauf, Short Track und Snowboard an.



Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR, der die Federführung innerhalb der ARD für die Spiele 2018 in Südkorea hat, sagte dazu: "Olympische Spiele sind ein besonderes gesellschaftliches Ereignis. Angesichts der vielfältigen Sportarten, die die Menschen in aller Welt miteinander verbinden und ihrer großen Zugkraft bei den Zuschauern, freuen wir uns sehr, dass wir die Spiele im Radio, Fernsehen und Online unseren Nutzern anbieten können. Der MDR als Federführer der ARD bei den Winterspielen 2018 wird gemeinsam mit dem ZDF ein mitreißendes, spannendes Programm auf die Beine stellen."