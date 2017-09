Der Maler Arno Rink ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren in Leipzig gestorben. Das teilte das Museum der bildenden Künste mit. Der Künstler sei krank gewesen. Rink gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule. Er bildete unter anderem auch Neo Rauch aus, mittlerweile einen der wichtigsten deutschen Maler der Gegenwart.

Arno Rink wurde 1940 im thüringischen Schlotheim geboren. Seit Anfang der 1960er Jahre lebte und arbeitete er in der sächsischen Messestadt. Nach seinem Studium an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), das er 1967 in der Fachklasse des berühmten Malers Bernhard Heisig abschloss, arbeitete Rink zunächst kurze Zeit freischaffend und wurde später zum Dozenten und Professor an der HGB berufen.