Rene Dannert aus Leipzig hat sich in Polen beide Augen lasern lassen. Bei einer Kurzsichtigkeit von -4 auf dem einen und -3,5 Dioptrin auf dem anderen Auge hatte er zuvor jahrelang eine Brille getragen.

"Ich bin nach Stettin in eine Augenklinik, nachdem ich mich vorher informiert hatte", erzählt er. Zuerst hat er sich sein rechtes Auge operieren lassen, später das linke. "Und ich kann eigentlich nicht klagen", sagt Dannert.

Der Grund für die OP im EU-Ausland lag für den 38-Jährigen auf der Hand. "Augenlasern kostet in Deutschland pro Auge ab 1.200 Euro, in Polen nur rund 750 Euro."

Kosten der häufigste Grund für Arzt-Tourismus

Wer so wie Rene Dannert für eine OP über die Grenze fährt, will meist Geld sparen, weil die Krankenkasse die Behandlung nicht übernimmt.

Manchmal spielen aber auch andere Gründe eine Rolle. In ländlichen Regionen, zum Beispiel in Ostsachsen oder im Erzgebirge, können Ärzte in Polen oder Tschechien näher und schneller zu erreichen sein.

Oft kommt es auch vor, dass ein Spezialist für eine komplizierte Erkrankung oder ein zeitnaher Termin nur in einem anderen Land zu finden sind, erklärt Bernd Christl. Er ist Leiter der "Nationalen Kontaktstelle für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung", einem Beratungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

In Polen gibt es den MRT-Termin schon übermorgen

"Nehmen wir mal so einen typischen Fall. Ich gehe zu meinem Arzt und der sagt, ich bräuchte da mal ein MRT. Und dann ruf ich beim Radiologen an und der sagt mir: In drei Monaten hab ich einen freien Termin für dich", sagt Christl.

Terminservicestellen der Krankenkassen Seit Anfang 2016 gibt es sogenannte Terminservicestellen bei den Krankenkassen. Sie helfen bei der Vermittlung, wenn Patienten eine Überweisung vom Hausarzt haben - aber keinen schnellen Termin beim Facharzt bekommen.

In Polen könnten Ärzte einen Termin oft schon morgen oder übermorgen anbieten. "Dann sage ich mir natürlich sehr schnell: Ich hol mir die Leistung in Polen und lass mir dann in Deutschland die deutschen Kassensätze erstatten."

Vorher bei der Krankenkasse informieren

Unklar ist, wie viele Deutsche sich im EU-Ausland behandeln lassen. Nur einige Krankenkassen führen eine Statistik. Bei der AOK in Sachsen waren es im vergangenen Jahr knapp 1.200 Versicherte. In Thüringen, das keine Auslandsgrenze hat, nur 250.

Wer sich im EU-Ausland medizinisch behandeln lassen will, sollte sich vorab bei der Krankenkasse informieren, empfehlen Experten - zum Beispiel über einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus oder einen eventuellen Rücktransport. Manchmal ist es auch wichtig, sich eine Behandlung vorher genehmigen zu lassen.

Manche Behandlungen müssen genehmigt werden

"Wenn mir das meine Krankenkasse nicht genehmigt, dann bekomme ich in vielen Fällen auch keine Erstattung", sagt Experte Christl. "Und jetzt aber zu wissen, in welchen Fällen ich ohne Genehmigung gehen kann und in welchen nicht, ist in der Regel für die Patienten nicht zu überschauen."

