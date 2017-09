Nach dem Durchzug von Hurrikan "Irma" haben auf den Kleinen Antillen im Südosten der Karibik die Aufräumarbeiten begonnen. Frankreich schickte von seinem Übersee-Département Guadeloupe aus 400 Gendarmen und 400 Feuerwehrleute in das Gebiet. Zwei Fregatten, zwei Aufklärungsflugzeuge, Transportflugzeuge und Helikopter sind im Einsatz. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May vereinbarten eine enge Zusammenarbeit, um das Ausmaß der Zerstörung zu erfassen und die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren.

Niederländische Soldaten bringen erste Hilfsgüter

Niederländische Marinesoldaten trafen mit ersten Hilfsgütern auf der Insel St. Martin ein. Sie sollen helfen, den Flughafen und den Hafen wieder herzustellen. Zwei Flugzeuge der niederländischen Armee mit Hilfsgütern sind unterwegs zu der Insel. Sie haben unter anderem Trinkwasser und Nahrung für die etwa 40.000 Einwohner von Sint Maarten dem niederländischen Teil der Insel an Bord. Außerdem sollten von der Karibikinsel Curacao aus Militärflugzeuge mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln starten.

"Irma" macht Inseln unbewohnbar

Nach UN-Schätzungen könnten bis zu 37 Millionen Menschen von Hurrikan "Irma" betroffen sein. Bildrechte: imago/E-PRESS PHOTO.com Der gewaltige Hurrikan "Irma" hat die Urlaubsparadiese in Trümmerlandschaften verwandelt. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 richtete schwere Verwüstungen an. Die Schäden auf den Inseln Barbuda, Anguilla und Saint Martin wurden als katastrophal beschrieben.



Einige Gegenden gelten als unbewohnbar. Der Premierminister von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, sagte, mindestens 95 Prozent der Gebäude in Barbuda seien beschädigt worden. 60 Prozent der Bevölkerung sei obdachlos. Eine ähnlich traurige Bilanz zogen die französischen Behörden von Saint Martin.



In Puerto Rico suchten nach Angaben des Gouverneurs Ricardo Rossello 2.800 Menschen Schutz in Notunterkünften. Fast eine Million Menschen waren ohne Strom und 30.000 ohne Wasser.

Zahl der Opfer unklar

Wie viele Menschen bislang "Irma" in den Tod gerissen hat, ist unklar. Frankreichs Premierminister Edourd Philippe sagte am Donnerstagabend, im Überseegebiet Saint-Martin seien vier Tote gefunden worden. Auf der Insel Saint-Barthélemy seien dagegen bislang keine Opfer entdeckt worden. Philippe betonte, dass diese Bilanz noch unsicher sei. Zuvor hatten die Behörden des französischen Überseegebiets Guadeloupe noch neun Tote gemeldet.



Im niederländischen Sint Maarten wurde mindestens ein Mensch durch "Irma" getötet. Das teilte der niederländische Innenminister Roland Plasterk am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Verletzten blieb unklar. Die Kommunikation mit den Behörden auf der Insel sei äußerst schwierig, sagte der Minister. Im britischen Überseegebiet Anguilla und auf Barbuda kamen zwei Menschen ums Leben.

Touristen in Sicherheit gebracht

Inzwischen laufen die Vorbereitungen auf anderen von "Irma" bedrohten Karibik-Inseln und in den USA auf Hochtouren. Auf Kuba brachten die Behörden Tausende Touristen vor "Irma" in Sicherheit. Wie das staatliche Fernsehen berichtete, werden mehr als 36.000 Urlauber von der besonders gefährdeten Nordküste an sicherere Orte gebracht. Die ausländischen Touristen sollen in anderen Hotels untergebracht werden. Kubanische Urlauber werden nach Hause geschickt.

Evakuierungen in Florida

Für den Süden des US-Bundesstaates Florida ordneten die Behörden Evakuierungen an. Touristen wurden aufgefordert, die Urlauberinsel Key West zu verlassen. Floridas Gouverneur Rick Scott sprach von einer "ernsten Bedrohung für den ganzen Bundesstaat". Die weitere Route des Hurrikan ist zwar noch unklar. Nach Prognosen örtlicher Wetterdienste könnten aber erste Winde und Regenfälle Südflorida am späten Freitag erreichen.



Auch im Bundesstaat Georgia wurden knapp 300.000 Einwohner des Verwaltungsbezirks Chatham aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die meisten der von dieser Anordnung betroffenen Menschen leben in der auch bei Touristen beliebten Stadt Savannah.

"Irma" ist längster Wirbelsturm aller Zeiten

Hurrikan "Irma" ist einer der stärksten jemals in der Region registrierten Tropenstürme mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben französischer Fachleute ist er auch der längste jemals beobachtete Wirbelsturm einer solchen Stärke. Wie der französische Wetterdienst Météo France mitteilte, ist "Irma" schon seit mehr als 33 Stunden als Wirbelsturm der Kategorie 5 eingestuft. Eine solche Intensität über eine solch lange Dauer habe es weltweit seit Beginn der Satellitenära noch nicht gegeben.