Nach den schweren Unwettern über Deutschland liefen am Samstag landesweit die Aufräumarbeiten. Nahe dem ostthüringischen Stadtroda wurde am Nachmittag mit der Bergung eines entgleisten Regionalzuges begonnen. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, wurden dafür zwei Spezialkräne in Stellung gebracht. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern und ab wann die betroffene Strecke Hermsdorf-Klosterlausitz-Göschwitz wieder befahrbar ist, konnte der Sprecher aber nicht sagen.

Crash mit Schlammlawine

Wie durch ein Wunder wurde der Zugführer nur leicht verletzt. Bildrechte: dpa Der Regionalexpress von Glauchau in Sachsen nach Göttingen in Niedersachsen war am Freitagabend im Zeitzgrund im Saale-Holzland-Kreis in eine Schlammlawine gefahren, die auf das Gleisbett gerutscht war. Dabei sprang der Triebwagen aus den Gleisen und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Waggon rutschte ins Gleisbett. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei acht Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Nur durch Zufall entging ein Zug, der zur selben Zeit auf dem Gegengleis fuhr, dem Unglück. In ihm waren mehr als 100 Menschen Richtung Gera unterwegs.

Blitze, Stürme und Regenschauer

Blitze, Stürme und Regenschauer hatten in der Nacht zu Samstag in großen Teilen Deutschlands heftig gewütet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes regnete es auf einem Streifen von Bayern über Thüringen bis Schleswig-Holstein wie aus Kübeln, teils stundenlang. Polizei und Feuerwehr waren vielerorts im Dauereinsatz. In der bayerischen Landeshauptstadt München fielen Hagelkörner mit einem Durchmesser von drei Zentimetern.

A38 bei Querfurt überspült

In Sachsen-Anhalt führten die Regenmassen in der Nacht zum Samstag zu Überschwemmungen. In Bad Bibra nahe Naumburg an der Saale fielen innerhalb einer Stunde 36 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht in etwa dem was hier sond im ganzen Monat Mai fällt. Schlammlawinen gingen auf Straßen nieder, zahlreiche Keller liefen voll. Die Autobahn 38 bei Querfurt wurde durch den Starkregen überspült. Wegen Schotter auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig gab es eine Vollsperrung.

Sturmböen und Rekordregen

Auch den Norden der Republik traf es schwer. Hier kam es auch zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde. Im niedersächsischen Rehlingen-Ehlbeck bei Lüneburg wurde 47 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden die deutschlandweit größte Regenmenge registriert.

Hamburger Flughafen lahmgelegt

Überflutete Straßen und Autos in Hamburg Bildrechte: dpa In Hamburg löste eine Gewitterfront mit Starkregen am Freitagabend einen Dauereinsatz der Feuerwehr aus. Die Eisatzzentrale sprach von 118 wetterbedingten Einsätzen wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller. Am Hamburger Flughafen mussten wegen des Unwetters 15 Abflüge und 14 Ankünfte von Maschinen gestrichen werden. Rund 1.500 Passagiere waren betroffen. Nach Angaben einer Flughafensprecherin verbrachten 137 Flugreisende die Nacht auf Feldbetten im Terminal des Flughafens. Zeitweise mussten Passagiere während des Gewitters auch in gerade gelandeten Maschinen ausharren.

Campingplatz überflutet

Auch im benachbarten Schleswig-Holstein mussten die Feuerwehren ständig ausrücken. In Traventhal bei Bad Segeberg wurde ein Haus vermutlich nach einem Blitzeinschlag durch ein Feuer zerstört. In Bad Segeberg überspülte Starkregen einen Campingplatz großflächig. Zusammen mit Einsatzkräften des THW pumpten die Feuerwehrleute das Wasser ab und stapelten Sandsäcke an den gefährdeten Stellen, um weitere Überschwemmungen zu verhindern.