Aufstand gegen die "Pommes-Ampel"

Ein Imbissstand, eine Fritteuse. Darin brutzeln Pommes frites. Noch einmal kurz schwenken, ab damit auf die Pappe und "Guten Appetit". Dass die Fritten krebserregend sein könnten, das ist Leuten hier egal: "Da wären wir oder unsere Kinder schon lange tot. Die haben schon immer Pommes gegessen. Was soll denn da krebserregend sein? Wer es weiß, der achtet darauf, wie gebräunt die Pommes sind und isst keine verbrannten. Die EU mischt sich gerne überall ein."

Auch ein Gastronomen, der lieber anonym bleiben möchte, hält die geplanten neuen Regelungen für die Pommeszubereitung für überflüssig: "Wenn jemand seine Pommes frites ein bisschen dunkler mag mit Acrylamid, dann soll er das gerne haben und wenn nicht, dann halten wir uns natürlich dran, dass sie nicht ganz so lange frittiert werden."

Eine so genannte "Pommes-Ampel" soll den Acrylamidgehalt der frittierten Kartoffelstäbchen ab 2019 regeln. Ein Schild über der Fritteuse soll dann zeigen, wie die "gesündesten" Pommes aussehen. "Man müsse sich das mal bei den unterschiedlichsten Lichtverhältnissen vorstellen, bei Qualm und Fettablagerungen", so der Pressesprecher, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Christopher Lück.

"Im 'worst case' sind unsere Betriebe oder die größeren Betriebe künftig gezwungen zu dokumentieren, sie sind gezwungen sich möglicherweise neue Geräte zu kaufen, sie werden gezwungen sich in den Küchenbereich eine so genannte 'Pommes-Ampel' zu hängen", erklärt Lück. "Man muss sich das so vorstellen: Einen hellen Bräunungsgrad, einen mittleren Bräunungsgrad und einen dunklen Bräunungsgrad. Und dann soll man entscheiden, ob das gute Pommes oder schlechte Pommes sind."