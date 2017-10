Gleich vorweg: Zuwanderer in Thüringen seien nicht krimineller als andere Bevölkerungsgruppen. Auf diese Feststellung legt Stefan Giebel wert. Er ist der Leiter des Kriminologischen Dienstes in Thüringen. Dennoch sagt er, bei den Zuwanderern gebe es zwei Risikofaktoren, die eine Rolle spielen würden.

Sie seien einerseits jünger als 30 Jahre und überwiegend männlich und damit eine Klientel, die mit einem gewissen Anteil auch im Vollzug auftauche. Wenn er sich aber die Zahlen anschaue, dann habe es bereits Jahre gegeben, in denen der Ausländeranteil wesentlich höher gewesen sei.

Im Moment liegt der Ausländeranteil in Thüringer Gefängnissen bei 11,7 Prozent. Das ist deutlich mehr als in der vergangenen Dekade, wo stets unter zehn Prozent Ausländeranteil einsaßen. Allerdings lag der Ausländeranteil in Haft im Jahr 2000 bei 13,3 Prozent und damit deutlich höher als jetzt.