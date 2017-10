Im Zentrum von London sind mehrere Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Wie die Metropolitan Police am Samstag via Twitter mitteilte, wurde ein Mann in der Nähe des Naturkundemuseums festgenommen. Polizisten und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Hintergründe bislang unklar

Forensischer Ermittler der Londoner Polizei untersucht den Unfallort nahe der Cromwell Gardens. Bildrechte: dpa Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei teilte mit, sie werde mehr Informationen bekanntgeben, wenn sie es könne. Die Ermittler waren zunächst damit befasst, Umstände und Hintergründe zu prüfen. Auch zu dem Festgenommenen machte die Polizei keine weiteren Angaben.



Der Zwischenfall hatte sich den Angaben zufolge am Samstagnachmittag in der Exhibition Road ereignet, wo weltbekannte Museen liegen - etwa das Natural History Museum oder das Victoria and Albert Museum, ein wichtiger Anlaufpunkt von London-Touristen.

Böse Erinnerungen

Der Vorfall weckte bei vielen Menschen in London böse Erinnerungen: Großbritannien wurde in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Anschlags. Insgesamt wurden dabei 35 Menschen getötet. Erst Mitte September explodierte in einer Londoner U-Bahn eine selbstgebaute Bombe. Rund 30 Menschen wurden verletzt. Acht Menschen kamen Anfang Juni bei einem Angriff auf das Londoner Ausgehviertel Borough Market und die London-Bridge ums Leben.