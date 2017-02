Bei einer Karnevalsparade in New Orleans ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in eine Zuschauermenge gerast. Nach Angaben der Polizei wurden 28 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten sind auch mehrere Kinder.

Der Polizeichef von New Orleans, Michael Harrison, sagte dem Sender CNN, der Mann habe mit seinem Geländewagen zunächst zwei Autos gerammt, bevor er in die Zuschauermenge gefahren sei. An einer Mülltonne sei er schließlich zum Stehen gekommen. Hinweise auf einen Terroranschlag gebe es nicht.

Die Parade war eine der größten der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans, die am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen. Laut CNN ist dieser Umzug vor allem bei Familien sehr beliebt.

Bevor der Fahrer des Geländewagens zum Stehen kam, rammte er zwei Autos - im Bild ist eines davon. Bildrechte: dpa