In Dresden steht bereits diese ältere Version des automatischen Parkhauses. Bildrechte: Saalfelder Hebezeugbau GmbH

Die Technik eignet sich für große Parkhäuser mit hunderten Stellplätzen, aber auch für kleine Tiefgaragen, erklärt Alexander Vogler: "Den Förderantrieb haben wir selbst entwickelt und patentieren lassen. Das ist ein sehr leises System deutlich unter 60 Dezibel." Das entspricht in etwa normaler Gesprächslautstärke.



Ein älteres Parkhaus des Unternehmens steht schon in Dresden. Die ersten Exemplare des neuen Typs werden gerade in München und Köln gebaut. Weitere Anfragen gibt es Vogler zufolge aus vielen Regionen der Welt. Denn das vollautomatische Parkhaus bietet bei gleicher Grundfläche Platz für doppelt so viele Autos. Und das sei besonders in Großstädten ein unschlagbares Argument, sagt Vogler. "Die Megastädte entstehen nicht in Deutschland oder Europa, sondern in Asien."