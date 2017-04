Leipzig Hauptbahnhof, 13:05 Uhr:

Mit nur zwei Minuten Verspätung startet der Regionalexpress RE 10. Auf der rund 200 Kilometer langen Strecke werde ich an den Bahnhöfen Cottbus und Weißwasser umsteigen. 25 Haltestellen liegen vor mir. Drei Stunden und 48 Minuten soll das dauern. In Beilrode nicke ich kurz ein und träume, ich säße in einem französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV. Der braucht für die etwa gleichlange Strecke vom Lyoner Flughafen nach Avignon weniger als eine Stunde. Tempo 320 ist dort üblich. Von der freundlichen Zugbegleiterin werde ich durch die Ansage "Nächster Halt Falkenberg/Elster" wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt. Ach, können Träume schön sein.

Aber für die Oberlausitz wie für viele andere Randgebiete in Deutschland wird eine schnelle Anbindung ein schöner Traum bleiben, auch wenn es ja nicht gleich ein TGV oder das deutsche Pendant ICE sein muss.



Die Kanzlerin wird von den Widrigkeiten des Alltags in der deutschen Provinz nicht so viel mitbekommen. Sie soll mit dem Hubschrauber vorm Schloss im Fürst-Pückler-Park landen. Immerhin 200.000 Besucher kommen jedes Jahr in die einzigartige Parkanlage, die von der Unesco auf die Welterbeliste gesetzt wurde. Vielleicht wären es mehr, wenn die Anbindung Bad Muskaus besser wäre.

Cottbus Hauptbahnhof, 14:51 Uhr:

Mit dem Bus auf Landstraßen unterwegs. Bildrechte: MDR/Eberhard Schneider Der RE 10 kommt drei Minuten früher als geplant an. Hier muss ich in den Bus nach Weißwasser umsteigen. Schienenersatzverkehr. Immerhin ein Bus mit Fahrer und einer Schaffnerin. Anderthalb Stunden über die Landstraßen, die noch nicht alle in einem normalen Zustand sind und teilweise sehr eng. In Bagenz ist die Dorfstraße noch gepflastert. Tempo 30 ist dort vorgeschrieben. Radkappen liegen irgendwie traurig am Wegesrand. Nachdem der Bus den Ort verlassen hat, beschwert sich ein Mann beim Fahrer, dass keine Toilette an Bord sei. Also stoppt er auf freiem Feld, lässt ihn aussteigen und wartet, bis der junge Mann sein Geschäft verrichtet hat. Dann geht es weiter. So cool kann Busfahren sein.

Cool findet die Stadt Muskau das Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Ein bisschen Gratiswerbung schadet nie. Allerdings waberten im Vorfeld der Konferenz zahlreiche Gerüchte durch die Oberlausitz, wie die "Lausitzer Rundschau" berichtet. Von gewaltigen Sicherheitsmaßnahmen war die Rede, dass Gullys zugeschweißt werden müssten und dass der Park komplett für Besucher gesperrt werde. Gerüchte! Eine Einschränkung gibt es allerdings. Das Schloss, in dem die Tagung stattfindet, ist zwei Tage für den normalen Besucherverkehr nicht freigegeben.

Weißwasser Bahnhof, 16:33 Uhr: