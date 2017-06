Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen sind die Schäden nach Angaben der Bahn weitgehend behoben. Wie das Unternehmen am frühen Dienstagmorgen mitteilte, haben Techniker bis in die Nacht hinein gearbeitet. Der Zugverkehr rolle wieder, es komme nur noch an wenigen Stellen zu Einschränkungen und "kleineren Verzögerungen" - so im Raum Leipzig und Dresden sowie in Sachsen-Anhalt.

Nach Bekennerschreiben noch keine Hinweise auf Täter

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Die Sprecherin des in Sachsen zuständigen Operativen Abwehrzentrums (OAZ) erklärte, es würden Spuren ausgewertet und Zeugen befragt. Auch die Bundespolizei in Dortmund und die Polizei Berlin hatten keine neuen Erkenntnisse. Kurz nach den Anschlägen war im Internet ein mögliches Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene aufgetaucht, das auf den G20-Gipfel anspielte, der in knapp drei Wochen in Hamburg stattfindet.

Bundesweit 13 Anschläge auf die Bahn

Unbekannte hatten am Montag in mehreren Bundesländern Feuer in Kabelanlagen der Bahn gelegt, darunter in Leipzig. Das Bundesinnenministerium sprach von bundesweit 13 Brandanschlägen. Menschen wurden nicht verletzt. Es kam zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr.