Der Bahnverkehr im Norden und Osten Deutschlands kommt nach dem Sturm "Herwart" langsam wieder in Fahrt. Seit dem Morgen sind wieder erste Fernzüge auf den Strecken Berlin-Dresden, Berlin-Hannover, Hannover-Magdeburg sowie zwischen Münster und Norddeich unterwegs.

Wie die Bahn am Montagmorgen mitteilte, sollen ab etwa 14 Uhr auch zwischen Berlin und Hamburg wieder die ersten Fernzüge rollen. Wegen der Sturmschäden könne es allerdings auf diesen Strecken weiter zu Einschränkungen kommen. Auch auf einigen Berliner S-Bahnabschnitten gibt es weiterhin Schienenersatzverkehr.

Lahmgelegt ist der Fernverkehr weiterhin auf vielen Strecken an der Nord- und Ostsee. Am Sonntag hatte das Sturmtief den Zugverkehr im Norden und Osten fast komplett lahmgelegt.

Im Regionalverkehr müssen in Teilabschnitten Züge der RB 13, der RB 43 und des RE 5 entfallen. Ersatzverkehr auf einigen Berliner S-Bahn-Strecken. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Reiseantritt auf der Bahn-Webseite, per App oder über die Telefon-Hotline 01806996633 zu informieren.

Das Sturmtief Herwart forderte bislang mindestens drei Todesopfer. Eine 48-Jährige aus Sachsen starb nach einem Bootsausflug auf dem Peenestrom bei Wolgast. Die Frau und ein 56-Jähriger waren zunächst gerettet worden. Später starb die Frau aus dem Raum Chemnitz in einer Klinik . Ein dritter Passagier wird noch vermisst. Die Suche nach ihm soll am Montag fortgesetzt werden

Bereits am Sonntag ertrank an der niedersächsischen Nordseeküste ein 63-jähriger Mann, der mit seinem Bruder in Strandnähe im Campingbus übernachten wollte und von der Sturmflut überrascht wurde. Sein jüngerer Bruder konnte sich retten.