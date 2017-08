Manchmal muss es einfach schnell gehen, auch bei Finanzgeschäften. Deshalb gibt es seit 2009 in Europa die rechtliche Regelung, dass eine Überweisung von einem Tag auf den anderen auszuführen ist. Doch selbst so ein Geschäftstag kann heute manchmal noch zu lang sein, deshalb wollen die Banken nun "Instant Payment", also Echtzeitüberweisungen, einführen.