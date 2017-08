Die Einkaufs- und Flaniermeile La Rambla in Barcelona wurde nach dem Anschlag abgeriegelt.

Lieferwagen rast in Menschengruppe Terroranschlag in Barcelona

In der spanischen Metropole ist ein Transporter in eine Gruppe von Menschen gefahren. Nach Angaben der Behörden starben mindestens zwei Menschen. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Der flüchtige Täter soll sich in einem Restaurant verschanzt haben.