Wenige Stunden nach dem Anschlag von Barcelona hat es in der Nacht zum Freitag im Badeort Cambrils ein weiteres Attentat gegeben. Ein Sprecher der katalonischen Regionalregierung teilte mit, mutmaßliche Terroristen hätten auf der Strandpromenade gegen Mitternacht mehrere Menschen mit einem Pkw umgefahren, bevor sie von Sicherheitskräften gestoppt wurden. Sieben Menschen seien verletzt worden, darunter auch ein Polizist. Die Polizei erschoss nach eigenen Angaben vier der Täter, ein fünfter erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Einige der Getöteten hätten Sprengstoffgürtel getragen, teilte ein Polizeisprecher mit. Spanische Medien schilderten den Vorfall so, dass die Täter zunächst vor einer Polizeikontrolle geflohen seien und dabei mehrere Menschen umgefahren hätten. Später sei ihr Wagen umgekippt, die zu Fuß Flüchtenden seien niedergeschossen worden.

Unterdessen ist nach dem Terror-Anschlag in Barcelona der mutmaßliche Hauptattentäter noch immer auf der Flucht. Der Mann hatte mit einem weißen Transporter auf dem Boulevard Las Ramblas mindestens 13 Menschen getötet, mehr als 100 wurden verletzt. Augenzeugen zufolge war der Transporter im Zick-Zack gefahren, um möglichst viele Menschen zu erfassen.

Anschlagsort auf den Ramblas in Barcelona Bildrechte: dpa

Bislang wurden im Zusammenhang mit dem Attentat zwei Männer verhaftet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Marokkaner sowie um einen Mann aus der spanischen Exklave Melilla. Der Marokkaner sei in der Stadt Ripoll nördlich von Barcelona gefasst worden. Er habe eine Verbindung zu dem Lieferwagen, der bei dem Anschlag genutzt wurde. Den Spanier nahmen Fahnder in Alcanar im Süden Kataloniens fest. Dort hatte sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet, bei der ein Mensch getötet wurde. Die Polizei vermutet, dass dort ein Sprengsatz vorbereitet wurde.