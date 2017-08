Vor sämtlichen Partien der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende wird mit einer Schweigeminute der Terroropfer von Barcelona zu gedenken. Zudem werden die Vereine mit Trauerflor auftreten. Die DFL erklärte, der deutsche Fußball wolle "seine Verbundenheit mit dem spanischen Volk und insbesondere mit den derzeit 15 Spielern aus Spanien in der Bundesliga und 2. Bundesliga" zum Ausdruck bringen.

Eine Frau ist nach der Terrorattacke im spanischen Badeort Cambrils ihren Verletzungen erlegen. Die Zahl der Todesopfer in Barcelona und Cambrils stieg somit auf insgesamt 14, wie die katalanischen Rettungskräfte am Freitag auf Twitter mitteilten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt in einem Kondolenzschreiben an Spaniens König Felipe den Anschlag in Barcelona scharf. "Diese schreckliche Tat und die Ereignisse in Cambrils zeigen einmal mehr die ganze Menschenverachtung und geistige Leere des Terrorismus."

In Barcelona haben sich Tausende Menschen zu einer Schweigeminute versammelt. An der Zeremonie auf der Placa Catalunya, dem Beginn des Boulevards "Las Ramblas" nahmen auch König Felipe und Ministerpräsident Manuel Rajoy teil.

Bei dem Anschlag in Barcelona sind nach Angaben der Bundesregierung 13 Deutsche verletzt worden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag in Berlin, einige von ihnen seien so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schwebten. Ob es auch Tote unter den deutschen Opfern gegeben habe, sei derzeit nicht klar, könne aber nicht ausgeschlossen werden.