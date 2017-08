Das Attentat von Barcelona hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekundete der spanischen Regierung ihr Beileid. "Terrorismus kann uns tief traurige Stunden bereiten. Aber besiegen kann er uns nie", sagte Merkel in Berlin. Mit SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz und den Vertretern anderer Parteien sei aus Respekt vor den Opfern für zwei Tage Zurückhaltung im Wahlkampf verabredet worden.

Trauerbeflaggung in Deutschland

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigten sich "tief erschüttert". Gabriel erklärte: "Wir stehen in diesem schweren Moment ganz fest an der Seite unserer spanischen Freunde. Wir stehen zusammen, wir werden uns nicht dem Terrorismus beugen, er wird uns nicht entzweien." De Maizière ordnete für Freitag Trauerbeflaggung an: "Dies geschieht als Zeichen der Anteilnahme",

EU sagt Spanien volle Unterstützung zu

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte Spanien "volle Unterstützung" zu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Opfern des "tragischen Anschlags" sein Mitgefühl aus. Die britische Premierministerin Theresa May schrieb auf Twitter, Großbritannien stehe im Kampf gegen den Terror an der Seite Spaniens. Vatikansprecher Greg Burke erklärte, Papst Franziskus bete für die Opfer des Anschlages von Barcelona. Das Kirchenoberhaupt sei solidarisch mit den Spaniern, insbesondere mit den Verletzten und den Familien der Opfer

Umstrittener Tweet von Trump

US-Präsident Trump Bildrechte: IMAGO Auch US-Präsident Donald Trump bot Spanien Hilfe an. Die USA würden tun, was immer auch nötig sei, twitterte er. Zugleich empfahl er zu studieren, wie einst General Pershing mit Terroristen umgegangen sei. Danach habe es 35 Jahre lang keinen radikal-islamischen Terror mehr gegeben. John Pershing (1860-1948) ließ einer von Historikern bezweifelten Legende zufolge dutzende muslimische Gefangene mit Projektilen exekutieren, die er zuvor in Schweineblut hatte tauchen lassen.

Spaniens Sportstars bestürzt

Barcelonas Fußball-Idol Lionel Messi twitterte: "Ich möchte mein Beileid und meine Unterstützung den Familien und Freunden der Opfer der furchtbaren Terrorattacke in unserem geliebten Barcelona aussprechen." Der Argentinier fügte hinzu:

Wir werden nicht aufgeben, wir sind viel mehr, die in Frieden auf der Welt leben wollen, ohne Hass und wo Respekt und Toleranz die Basis des Miteinanders sind. Lionel Messi via Twitter

Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid zeigte sich "erschrocken von den Nachrichten". Der spanische Fußballprofi Marc Bartra von Borussia Dortmund schrieb auf Twitter: "Wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin und wo die Leute sind, die ich liebe. All meine Unterstützung für die betroffenen Familien. Ich liebe dich, Barcelona",

Erschüttert von dem, was in Barcelona passiert ist! All meine Unterstützung für die betroffenen Familien und die Stadt. Tennis-Profi Rafael Nadal

Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza zeigte sich schockiert. "Ich kann es gar nicht glauben", sagte sie, nachdem sie während einer Regenpause bei ATP-Turnier in Cincinnati von dem Anschlag erfuhr: "Ich war sehr überrascht, weil man immer hört, was in Paris oder London passiert, und man denkt 'mist'. Aber jetzt, ich war schon so oft da, es ist wie mein Zuhause. Es fühlt sich scheiße an."

Große Traurigkeit über das, was in Barcelona passiert ist. Meine Unterstützung für die Familien und Opfer, die verwundet wurden, es sind harte Zeiten. GENUG. Formel-1-Pilot Fernando Alonso