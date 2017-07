In den Krankenhäusern in Deutschland werden immer mehr ältere Menschen behandelt, die unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden. Das geht aus dem aktuellen Krankenhausreport der Barmer-Ersatzkasse hervor, der in Berlin vorgestellt wurde.



Demnach gab es im Jahr 2006 rund 1,1 Millionen entsprechende Patienten. Im Jahr 2015 seien es bereits zwei Millionen gewesen. Das sei eine Steigerung um 80 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf Patienten, die älter als 70 Jahre sind.

Kliniken können Spezial-Reha abrechnen

Die Barmer kritisierte in diesem Zusammenhang die Versorgung der Patienten. So bekämen die Betroffenen in steigender Zahl bereits im Krankenhaus eine spezielle Reha-Behandlung, obwohl diese deutlich teurer und nicht unbedingt besser sei als eine normale Reha.



Besonders häufig blieben die Patienten für diese sogenannte geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, zu der etwa der Muskel- und Knochenaufbau bei Bettlägerigen zählt, 14 Tage im Krankenhaus, weil die Kliniken dann die volle Pauschale für diese Reha abrechnen können. Laut Barmer-Report haben die Patienten davon aber nicht unbedingt einen Vorteil.

Klinik-Reha teurer, aber nicht besser als klassische Reha

Die Barmer beschäftigt sich in ihrem Krankenhausreport 2017 mit älteren Patienten. Bildrechte: IMAGO Barmer-Chef Christoph Straub erklärte, aus rein medizinischer Sicht sollte ein großes Fragezeichen hinter diese Praxis gesetzt werden. Er forderte, die Dauer der Behandlung sollte sich stärker am individuellen Bedarf des Patienten und an medizinischen Kriterien orientieren.



Straub verwies zugleich darauf, dass es bei den Komplexbehandlungen im Krankenhaus im Vergleich zur Versorgung in klassischen Reha-Einrichtungen einen geringeren Behandlungserfolg gebe. Studien-Autor Boris Augurzky betonte, Patienten bei dieser Art der Behandlung würden sogar häufiger pflegebedürftig als bei einer Reha.



Augurzky zufolge ist das Thema auch wirtschaftlich von Bedeutung. Eine geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung im Krankenhaus bei Oberschenkelhalsbruch sei mit 14 Behandlungstagen um 950 Euro teurer als eine klassische Rehabilitation. Diese koste je Geriatrie-Patient im Schnitt 3.100 Euro.

Ältere Menschen in großen Kliniken behandeln

Augurzky plädierte dafür, die Behandlung älterer Menschen in größeren Kliniken mit mehreren Fachabteilungen anzusiedeln. Mehrere Fachdisziplinen gewährleisteten eine ganzheitlichere Sicht bei der Behandlung des Patienten. So sei das Risiko, im Anschluss an ein Pflegeheim überwiesen zu werden, um sechs Prozentpunkte geringer, wenn die Betroffenen in einer großen anstatt einer kleineren Klinik behandelt werden.