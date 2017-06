West wurde 1928 im US-Bundesstaat Washington als William West Anderson geboren. Nach verschiedenen Jobs unter anderem als DJ, Trucker oder Cowboy spielte er ab Mitte der 1950er-Jahre in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. In den 1960er-Jahren übernahm West die Rolle des Superhelden Batman in der gleichnamigen Serie. Die Serie wurde weltweit ein Erfolg und hat bis heute Kultstatus.

Nach dem Ende der Serie war es für West schwer, sein Batman-Image wieder loszuwerden. In den 1970er- und 1980er-Jahren bekam er nur in kleineren Filmen und TV-Serien Rollen.



Außerdem kehrte er zu Batman zurück und gab dem Superhelden in Zeichentrickserien seine Stimme. Auch in anderen Trickfilmen war West später zu hören, so in "The Simpsons" oder "Family Guy".