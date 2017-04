NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichteten, in den Schreiben werde der Abzug von Tornado-Kampfflugzeugen der Bundeswehr aus Syrien und die Schließung des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein gefordert. Das habe die Gutachter stutzig gemacht. Solche Forderungen seien für die Terrormiliz IS untypisch.

Dem Zeitungsbericht zufolge wird weiter in alle Richtungen ermittelt – auch in Richtung Links- oder Rechtsextremismus. Am Dienstagabend waren in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des Fußball-Bundesligisten explodiert, als sich die Spieler auf dem Weg zu der Champions-League-Partie gegen den AS Monaco befanden. Dabei wurden der Dortmunder Fußballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt.