Es gibt sie tatsächlich seit vier Jahren schon: Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe in Bonn. Sie sammelt für ganz Deutschland die aktuellen Benzin- und Dieselpreise ein.

Pressesprecher Kay Weidner sagt, alle Tankstellen müssten ihre Daten rund um die Uhr melden: "Und so fließen die eben bei uns ein, die Preisdaten und werden dann von uns an eine große Zahl von Informationsdiensten weitergeleitet. Und diese Informationsdienste informieren dann den Verbraucher. Sei es über eine App oder eine Internetseite."

Carius spricht von großem Erfolg

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe an kostenlosen Programmen, mit denen man die Preise vergleichen kann. So findet man in der Nachbarschaft stets die billigste Tankstelle. Die Idee dazu geht auch zurück auf den heutigen Thüringer Landtagspräsidenten Christian Carius. Er ist mit der Transparenzstelle zufrieden, auch wenn die Benzinpreise derzeit wieder steigen.

Carius sagt: "Preisschwankungen sollte die Markttransparenzstelle ja nie gänzlich vermeiden. Freier Markt heißt immer, dass es Preisschwankungen gibt. Aber einseitige Erhöhungen, wo besondere Gewinnmitnahmen möglich wurden, die gibt es eben jetzt nicht mehr. Und das halte ich für einen großen Erfolg."

Kritik von Verbraucherschützern

Doch nicht alle sehen das so. Beim Bundesverband der Verbraucherzentralen beschäftigt sich Gregor Kolbe mit dem Thema. Er bemängelt, dass nicht alle Kraftstoffe erfasst werden. Kolbe erklärt: "Benzin ist drin, Diesel ist drin. Aber Erdgas ist nicht dabei. Autogas ist nicht dabei. E85-Kraftstoff ist auch nicht dabei. Und natürlich muss man jetzt mit der aufkommenden Elektromobilität auch gucken, dass man Energiepreise an der Ladesäule, dass man versucht, diese auch zu integrieren."

Kolbe kritisiert zudem, es fehle an Statistiken, wie viele Verbraucher die Daten der Transparenzstelle nutzen. In Österreich gibt es eine echte Benzinpreisbremse. Dort dürfen Tankstellen nur ein einziges Mal am Tag, nämlich mittags 12 Uhr, ihre Preise erhöhen. Sie können sie aber jederzeit senken.

ADAC zufrieden

Trotzdem hält Andreas Hölzel vom ADAC davon nichts: "Da ist der Nachteil, dass die Mineralölkonzerne von vornherein einen höheren Preis ansetzen, weil sie ja dann ab einer gewissen Uhrzeit gar nicht mehr reagieren können. Und deswegen hat man von vornherein einen höheren Preis eingespeist. Und das kann ja auch nicht von Vorteil für die Autofahrer sein."

Unterm Strich, sagt Hölzel, sei der ADAC mit der Markttransparenzstelle zufrieden. Die Verbraucher müssten die Preisvergleiche aber auch nutzen, sonst entstehe kein Wettbewerb. Eines haben aktuelle Daten klargemacht: Nach Mitternacht ist Tanken am teuersten. Teilweise kostet der Liter Benzin dann zwölf Cent mehr. Am niedrigsten sind die Preise am Nachmittag und dann wieder nach dem Feierabendverkehr am sehr späten Abend.