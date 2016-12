Der Flugzeugabsturz in Kolumbien, bei dem vor einem Monat ein brasilianisches Fußballteam starb, geht offenbar auf menschliches Versagen des Piloten und Treibstoffmangel zurück. Zu diesem Schluss kommt eine vorläufige Analyse der kolumbianischen Luftfahrtbehörde, die am späten Montag (Ortszeit) in Bogota vorgestellt wurde.