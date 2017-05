In Deutschland sind im vergangenen Jahr 1.333 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. Das waren nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 107 mehr als im Jahr 2015. Das entspricht einem Anstieg von neun Prozent.



Haupt-Todesursache sei die Überdosis gewesen. Darüber hinaus seien zahlreiche Drogensüchtige an den Langzeitfolgen ihres Konsums gestorben, aber auch Unfälle und Suizide im Rausch hätten zum Tode geführt. Das Durchschnittsalter der Drogenopfer lag bei 38 Jahren. Dabei starben mit 84 Prozent deutlich mehr Männer als Frauen durch Drogenkonsum. In den meisten Fällen war Heroin die Ursache.

"Legal Highs" werden zur Gefahr

Wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, in Berlin sagte, ist die Zahl der Todesfälle besonders stark gestiegen, die im Zusammenhang mit dem Konsum sogenannter Designerdrogen stehen. So seien 98 Todesfälle durch "Legal Highs" registriert worden und damit fast dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Bei "Legal Highs" handelt es sich um vermeintlich unbedenkliche Kräutermischungen, Badesalze, Lufterfrischer oder Pflanzendünger, deren Zusammensetzung oft aber nicht bekannt ist.



Mortler betonte, problematisch seien die immer größere Bandbreite verfügbarer Substanzen und der zunehmende Mischkonsum. Bei der Prävention müsse daher deutlich früher angesetzt werden. Dass die Zahl der Drogentoten zum vierten Mal in Folge gestiegen sei, sei keine gute Nachricht.

Weniger Drogentote in Sachsen und Thüringen

Die Zahl der Drogentoten ist in den meisten Bundesländern gestiegen, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Dort kamen 17 Menschen durch Drogen ums Leben, vier mehr als 2015. Allerdings gehört Sachsen-Anhalt zu den Bundesländern mit den wenigsten Drogentoten. Nur Thüringen (zwölf Opfer) und Mecklenburg-Vorpommern (neun) haben noch weniger gemeldet. Die mit Abstand meisten Drogentoten gab es in Bayern (321), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (204) und Baden-Württemberg (170).



In mehreren Bundesländern ging die Zahl der Drogentoten aber auch leicht zurück. Dazu zählen Sachsen und Thüringen. Aus Sachsen werden 24 Fälle gemeldet. Im Jahr 2015 waren es 27. Vor allem in Dresden gab es weniger Opfer. Dort ging die Zahl von zehn auf drei zurück. In Leipzig stieg sie dagegen von neun auf zehn.

Drogen werden reiner und preiswerter

Seit 2013 steigt die Zahl der Drogentoten an. Der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann, sieht als einen Grund dafür, dass die Drogen preiswerter werden und damit für mehr Menschen zugänglich. Außerdem würden die Substanzen immer reiner und damit gefährlicher.