In den oberen Klassen kommen die Berufsberater der Arbeitsagentur zu speziellen Elternabenden in die Schulen. Doch wenn Eltern nur schlecht Deutsch sprechen, funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut, überlegte sich die Arbeitsagentur Halle und bot deshalb jetzt Elternabende auf Arabisch in Halle Neustadt an. Hier lernen viele Flüchtlingskinder.

Frank Höhne, der Geschäftsführer für Vermittlung und Beratung der Agentur, war dabei und berichtet: "Zunächst habe ich eine gewisse Befangenheit wahrgenommen, eine gewisse Unsicherheit auch – das ist ja auch klar, wenn sich ein Flüchtling das erste Mal mit so einem Thema beschäftigt und dort in so einer Runde ist. Man muss aber sagen, dass sich das sehr schnell gelöst hat, weil wir eben einen Sprachmittler dabei hatten, einen Muttersprachler, der aus dem Heimatland kommt. Da merkt man schon, dass die Hemmschwelle sehr viel geringer ist. Da wurden dann auch sehr viele Fragen gestellt."

Eltern müssen Bildungssystem erst kennenlernen

Dr. Petra Bratzke, Chefin der Arbeitsagentur Halle Bildrechte: dpa Doch die Sprachbarriere ist nicht das einzige Problem bei der Berufsberatung von Migranten, sagt die Chefin der Arbeitsagentur Halle, Petra Bratzke: "Deutsche Eltern sind ja mit dem deutschen Bildungssystem durchaus vertraut, wissen also auch, was Berufsausbildung bedeutet oder was eben auch spätere Beschäftigungsaufnahme an Qualifikationen erfordert. Das kann man nicht immer und in jedem Fall bei den Flüchtlingen vorrausetzen."

Während in Deutschland Bildungswege sehr offen, Wechsel immer möglich sind, ist die Ausbildung in Syrien beispielsweise sehr stark staatlich gelenkt und festgelegt. Die meisten beruflichen Qualifikationen werden dort schon an Sekundarschulen erworben. Nur überdurchschnittlich gute Schüler können entsprechend der Spezialrichtung, die sie schon an der Schule eingeschlagen haben, auf die Uni gehen.

Auch im Heimatland von Fatima Elbasher, im Sudan, zählt nur der Hochschulabschluss als gute Ausbildung. Nur er sichert einen gewissen Lebensstandard. Dass das in Deutschland anders ist, war für sie neu: "Für mich war es sehr interessant. Wir müssen ja auch wissen, wie wir unsere Kinder in Ausbildung bringen können, wie wir weiter machen und auch weiter in Deutschland leben können. Wir wollen auch wissen, wie man arbeiten und wieviel man verdienen kann."

Deutschkenntnisse essenziell für Ausbildung

Im Gegenzug aber sollen sie auch erfahren, welche Voraussetzungen man braucht, um bestimmte Berufe zu erlernen, sagt Agenturchefin Bratzke. Denn die Hürden, um eine Ausbildung zu bekommen und die dann auch zu schaffen, sind gute Noten und Deutschkenntnisse. Das allerdings weiß Fatima Elbasher. Ihre drei Kinder spornt sie entsprechend an: "Man muss richtig lernen und wissen, was Deutschland braucht von uns und das wollen wir auch machen."

Letztes Jahr hat die Agentur etwa 20 junge Flüchtlinge in Ausbildung gebracht. Das werden in den kommenden Jahren deutlich mehr, sagt Agenturchefin Bratzke. Deshalb sollen auch die arabischen Elternabende weiter gehen. Als alleiniges Mittel zur Berufsinformation sind sie aber nicht gedacht. Man hofft damit, genug Vertrauen aufzubauen, damit Eltern und Jugendliche zu den speziellen Vermittlern in die Agentur kommen.