Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Sozialbetrug durch Rumänen?

In Magdeburg sorgt das Viertel "Neue Neustadt" seit Wochen für Diskussionen. Ursache ist laut Anwohnern und Stadt, dass sich hier besonders viele Rumänen angesiedelt haben. Die Stadt will die Probleme mit verschiedenen Aktionen in den Griff bekommen. Oberbürgermeister Lutz Trümper will außerdem prüfen, ob Scheinselbstständigkeiten und Sozialbetrug vorliegen. Aber wie groß ist dieses Problem in Sachsen-Anhalt? Die Arbeitsagentur bestätigte uns mehrere Verdachtsfälle.

von Astrid Wulf, MDR AKTUELL