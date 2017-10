Die Bevölkerung in Deutschland wird bis zum Jahr 2035 auf mehr als 83,1 Millionen Menschen anwachsen - rund eine Million mehr als im Jahr 2015. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). "Der lange erwartete Bevölkerungsrückgang in Deutschland bleibt in den kommenden beiden Dekaden offensichtlich aus", schreiben die Forscher.

Hamburg zieht die Jugend an

Für die einzelnen Bundesländer wird demnach eine höchst unterschiedliche Entwicklung vorausgesagt. Der Prognose zu Folge werden vor allem Großstädte wachsen: Berlin werde in den nächsten zwanzig Jahren zu einer Stadt mit vier Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt wachse damit, ausgehend von 2015, innerhalb von 20 Jahren um gut 500.000 Einwohner, ein Plus von 14,5 Prozent. Hamburg gewinnt laut Studie bis 2035 rund neun Prozent Bevölkerung hinzu. In keinem anderen Bundesland werde der Anteil der jungen Bevölkerung unter 20 Jahren so groß sein wie in der Hansestadt.

Grund für die Zunahme seien die steigenden Geburtenzahlen und die Zuwanderung. Nach dem Rekordzuwachs im Jahr 2015 rechnen die Forscher auch künftig damit, dass die Zuwanderung höher ausfallen werde als in früheren Jahren erwartet.

Wirtschaftsstarke Regionen als Magnet

Jung und alt auf einer Bank: wo besonders viele Menschen altern, braucht es junge "Zuzügler", die Städte am Leben halten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei den Flächenländern ist Bayern demzufolge mit einem Plus von 3,9 Prozent das Bundesland mit dem höchsten Bevölkerungsanstieg, gefolgt von Baden-Württemberg. Bayern profitiere von der positiven Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt München, die bis 2035 um 14,4 Prozent wachsen dürfte. Baden-Württemberg zählt zu den Regionen Europas mit der stärksten Wirtschaftskraft, die Forscher rechnen hier mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent.

Dem Osten gehen die Menschen aus