Auf die Guthabenkarten der Firma Payment Solutions setzten viele Vereine: unter anderem Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt und Dynamo Dresden. Doch Anfang Mai stellte Payment Solutions Insolvenzantrag. Was passiert nun mit dem Guthaben der Fans? Und: Sind möglicherweise auch Kantinen betroffen, die ebenfalls Systeme von Payment Solutions nutzen?

Als Expertin für die umstrittenen Plastikkarten in den Stadien gilt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Doch auch sie ist ratlos, welche Folgen die Pleite des Anbieters haben wird. Sie sagt: "Insofern werden wir das natürlich weiter mit genauem Blick beobachten und verfolgen. Wir haben aber noch keinen Überblick, welche anderen Kunden von anderen Anbietern möglicherweise betroffen sind."

Zum Problem wird das Halm zufolge immer dann, wenn etwas nicht läuft. Die Verbraucherschützerin sagt: "Sei es weil eine Leistung nicht erbracht wird, sei es weil er in Vorleistung gegangen ist und jetzt das Geld weg ist. Das ist immer schwierig für den Verbraucher, wenn er nicht weiß, wer jetzt konkreter Ansprechpartner ist."

Guthabenkarten verschiedener Anbieter sind in vielen Stadien, bei Festivals und auch bei Konzerten längst Alltag. Sollten Kunden auf sie generell lieber kleinere Beträge laden? Halm sagt: "Das ist persönliche Geschmackssache. Man kann natürlich nicht 100-prozentig vorbeugen. Man geht immer ein Risiko ein, wenn man in Vorleistung geht, dass dann das Unternehmen letzten Endes in Konkurs geht und man das Geld abzeichnen muss."