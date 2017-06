Um das Gerät zu bauen hat Schmiedgen eigens Werkzeuge entwickelt und ein spezielles Blockhaus für die Therapie eingerichtet. Damit das Prozedere den medizinischen Standards genügt, müssen die Patienten vor Bienenstichen sicher sein. Zwar sind die Masken über Schläuche an die Bienenstöcke angeschlossen, die Bienen können aber nicht in das kleine Blockhaus eindringen. An den Ausfluglöchern sammeln sie sich trotzdem im Schwarm. Die Luft aus dem Bienenstock hat ungefähr 35 Grad und ist sehr feucht.