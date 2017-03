Von ihrem Büro aus hat Bärbel Höhn von den Grünen einen ungewöhnlichen Ausblick. Sie schaut auf einen Bienenstock, ungefähr so groß wie ein Einkaufswagen. Mit dem wollte sie ein Zeichen setzen: "Ganz viele Insektenarten finden wir schon gar nicht mehr. Aber auch die Menge ist weniger geworden. Und da wollte ich ein Zeichen setzen. Bienen sind natürlich ein Leitinsekt. Also, wenn wir die Bienen schützen, ihnen gute Rahmenbedingungen geben, tun wir auch was für die anderen Insekten."

Zu viel Raps und Mais

Ohne Bienen bekommen Obst- und Gemüsebauern ein Problem. Doch gerade auf dem Land werden sie immer weniger. Einerseits, weil Raps- und Maisfelder den Bienen nicht genug Nektar bieten. Andererseits machen bestimmte Pflanzenschutzmittel den Bienen zu schaffen. Die EU will deshalb einige komplett verbieten. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt unterstützt das: "Wir haben national schon strenge Regelungen eingeführt. Ich freue mich, dass die Europäische Union jetzt insgesamt auch eine Reduzierung dieser Pflanzenschutzmittel anstrebt. Wir werden das auf streng wissenschaftlicher Basis im Sinne der Bienen dann vorantreiben und unterstützen."

Allerdings sind in Deutschland manche der Stoffe weiterhin erlaubt. Trotzdem wolle er die Bienen so gut es geht schützen, sagt der Landwirtschaftsminister. Der CSU-Politiker hat die Internationale Bienenkonferenz in Berlin organisiert.

Milben, Viren, Bakterien

Im Idealfall kommen Gifte schon 2017 auf den Index

Stimmen die EU-Mitgliedsstaaten zu, kann das Insektengift noch in diesem Jahr verboten werden. Obwohl Bauern und Hersteller dagegen protestieren, versprach Landwirtschaftsminister Schmidt in Berlin: Er werde alles tun, um die Bienen zu schützen.