In einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann das Feuer eröffnet und 26 Menschen erschossen. Wie der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte, sind die Opfer zwischen fünf und 72 Jahre alt. Etwa 20 Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die Tat ereignete sich in der First Baptist Church in Sutherland Springs in der Nähe von San Antonio.