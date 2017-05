Drei Jahre nach ihrer Entführung hat die Islamistengruppe Boko Haram in Nigeria 82 Mädchen frei gelassen. Die Regierung des Landes teilte mit, die Sicherheitskräfte hätten die Jugendlichen nach langwierigen Verhandlungen zurückgeholt, "im Austausch für einige von den Behörden festgehaltene Boko-Haram-Verdächtige". Sie würden noch am Sonntag in die Hauptstadt Abuja gebracht und vom Präsidenten empfangen.