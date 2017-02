Wegen der Entschärfung einer Fünfzentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Sonntag in Thessaloniki 70.000 Menschen zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Gründe für die Riesen-Evakuierung mehrerer Stadtteile im Westen der nordgriechischen Metropole waren nach Angaben der Behörden die Größe des Sprengkörpers sowie der Fundort in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle.

Nach Angaben der Behörden war zuvor in Griechenland noch nie eine Fliegerbombe in einem derart dicht besiedelten Wohngebiet gefunden worden. Von der Evakuierungsaktion waren drei Stadtviertel rund fünf Kilometer westlich der Innenstadt von Thessaloniki betroffen. Auch ein Flüchtlingslager wurde vorübergehend evakuiert. Der Zug- und Busverkehr in der zweitgrößten Stadt Griechenlands wurde zeitweise unterbrochen.



Schon am Samstag waren nach Behördenangaben mehr als 300 ältere und kranke Menschen in Sicherheit gebracht worden. Bis Sonntagmorgen mussten dann alle Menschen im Umkreis von 1,9 Kilometern um den Fundort der Bombe im Stadtteil Kordelio ihre Wohnungen verlassen.