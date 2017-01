Eine Eurowings-Maschine musste in Kuwait einen unfreiwillen Zwischenstopp einlegen. (Themen-Archivbild).

Eine Eurowings-Maschine musste in Kuwait einen unfreiwillen Zwischenstopp einlegen. (Themen-Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Kuwait Eurowings-Jet muss wegen Bombenalarm notlanden

Schock am Himmel. Eine Eurowings-Maschine musste in Kuwait notlanden. Grund war ein Bomben-Alarm. Nach einem Sicherheitscheck gab es Entwarnung. Der Jet mit 299 Menschen an Bord war auf dem Weg vom Oman nach Köln.