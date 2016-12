Für rund 54.000 Augsburger wird der Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag ungemütlich. Sie müssen ihre Wohnungen verlassen. Denn in der Innenstadt wird eine britische Fliegerbombe entschärft. Es handelt sich um die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.