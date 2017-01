Linke fordert besseren Brandschutz Bis zu 50 Brände in Pflegeheimen pro Jahr

Im Dezember starb ein Mann in Meerane bei einem Brand in einem Seniorenheim. In Görlitz gab es 2016 sogar drei Tote in Altersheimen. Das seien keine Einzelfälle, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands technischer Brandschutz, Wolfram Krause. Es brenne ständig in Pflege- und Seniorenheimen in Deutschland. Bis zu 50 Mal pro Jahr. "Wir führen da eine Statistik, die auch auf unserer Webseite für jedermann zum Download verfügbar ist. Wir stellen fest, dass wir bedauerlicherweise im Schnitt ein bis zwei Tote pro Monat haben."

Günstige Sprinkleranlagen erhältlich

Die Bewohner von Seniorenheimen sind nach Angaben von Krause meistens bettlägrig. Manche rauchten im Bett, andere hantierten mit Kerzen. Da könne es schnell brennen. Um so wichtiger sei ein guter Brandschutz. Doch den hätten viele Einrichtungen nicht. So seien in den Heimen zwar verpflichtend Rauchmelder aber nur selten Sprinkleranlagen eingebaut, die das Leben retten könnten. "Das liegt auch an dem Vorurteil, dass die Leute denken, Sprinkleranlagen seien sehr teuer. Aber es gibt mittlerweile Techniken, die so klein sind, dass man das Geld, dass man für eine Brandmeldeanlage ausgibt, auch in eine Sprinkleranlage investieren kann. Die löscht dann aber auch gleich und meldet. Also alles in einer Funktion."

Diese würde bei einem Heim mit 30 Zimmern etwa 60.000 Euro kosten, rechnet Krause vor. Viele Betreiber verzichteten aber darauf, weil Sprinkleranlagen in Deutschland nicht vorgeschrieben sind. Im Gegensatz zu Großbritannien oder nordischen Ländern.

Linke fordert Sprinkleranlagenpflicht in Heimen

In Sachsen habe es seit 2012 in Alten- und Pflegeheimen zwölf Mal gebrannt, berichtet Susanne Schaper, von der Linksfraktion im sächsischen Landtag. Schaper war früher selbst Krankenschwester und sie weiß, dass das Problem noch verstärkt wird, weil viele Einrichtungen oft personell unterbesetzt seien: "Teilweise ist nachts nur eine Schwester da. Die ist darauf angewiesen, dass sofort die Feuerwehr mit einer ganzen Batterie anrückt."

Eine Sprinkleranlage würde dabei helfen, dass Pflegekräfte sich nicht ums Löschen sondern ums Evakuieren der Bewohner kümmern könnten. Auf MDR-Nachfrage bestätigte das sächsische Innenministerium schriftlich, dass Sprinkleranlagen in Sozialeinrichtungen nicht generell verpflichtend seien. Zudem sei auch nicht geplant, das Bauordnungsrecht in nächster Zeit dahingehend zu ändern. Grund genug für die Linkenpolitikerin Susanne Schaper aktiv zu werden: "Wir werden jetzt zeitnah die Sprinkleranlagenpflicht entweder als Antrag oder als Änderung zum Gesetz einbringen. Das steht auf unserem Vorhabenplan." Das solle noch in diesem Quartal geschehen.