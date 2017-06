Am frühen Morgen brannte dieses Hochhaus lichterloh, inzwischen hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Bildrechte: dpa

Mitten in London ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer in einem 27-stöckigen Hochhaus ausgebrochen. Der Grenfell Tower mit 120 Apartments brannte seit dem frühen Mittwochmorgen lichterloh, schwarz Rauchwolken zogen über die britische Hauptstadt.

Berichten zufolge befanden sich auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch Bewohner in dem Wohnhaus. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Das Haus im Westlondoner Stadtteil Notting Hill brannte vom zweiten bis zum 27. Stock, hieß es. Die Ursache sei noch unklar. Die Polizei erklärte, es würden mehrere Menschen wegen Rauchvergiftung behandelt. Laut BBC wurden 30 Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Augenzeugen berichten von Schreien

Via Twitter berichteten Augenzeugen von dem Brand im Grenfell Hochhaus, der um etwa 2 Uhr in der Nacht ausgebrochen sein soll. Es seien Schreie zu hören. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

Um etwa 2 Uhr in der Nacht soll der Brand in diesem Londoner Hochhaus ausgebrochen sein. Bildrechte: dpa Fernsehmoderator George Clark, der in der Nähe wohnt, sagte dem Sender BBC Radio 5, er könne Menschen ganz oben auf dem Hochhaus sehen. Er habe zunächst gedacht, dass eine Alarmanlage in einem Auto angegangen sei und habe dann die Glut durch die Fenster gesehen. "Ich wurde mit Asche bedeckt, so schlimm ist es. Ich bin 100 Meter weg und ich bin vollständig mit Asche bedeckt."

Feuerwehr arbeitet "extrem hart"

Die Polizei twitterte, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park solle gemieden werden. Dan Daly von der Feuerwehr sagte, die Feuerwehrleute würden Atemmasken tragen, die Arbeit sei extrem hart und die Bedingungen sehr schwierig. "Das ist ein großer und sehr schwerwiegender Vorfall." Man habe zahlreiche Helfer und Spezialisten entsandt. Die Polizei räumte auch umliegende Gebäude, um die Bewohner vor herabfüllenden Trümmerteilen zu schützen. zudem besteht laut BBC Einsturzgefahr.

Anwohner hatten schon vor einem Jahr vor einem Brandrisiko in dem Hochhaus gewarnt, weil sich während Sanierungsarbeiten Abfälle angehäuft hätten. "Besonders besorgniserregend" sei, dass es während der Bauarbeiten nur einen Ein- und Ausgang im Grenfell Tower gebe, schrieb die Bürgerinitiative in einem Blog-Eintrag. Bei einem Feuer könnten die Bewohner daher "ohne Ausweg" in dem Gebäude in der Falle sitzen.