In Gerichtsgebäuden in mehreren Bundesländern sind Briefe mit einem verdächtigen weißen Pulver eingegangen. Am Mittag gab es einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten am Amtsgericht Eisleben in Sachsen-Anhalt.



Dort hatten Mitarbeiter der Post einen Brief geöffnet und dabei das Pulver im Raum verteilt. Vier Menschen, die mit dem Brief in Berührung gekommen waren, wurden vorsorglich in einem getrennten Raum isoliert. Spezialisten aus Halle sollen die Substanz untersuchen.