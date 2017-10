Seltene Krankheiten Bundesregierung hinkt eigenen Plänen hinterher

Patienten und Mediziner haben die nach wie vor schlechte Situation der rund vier Millionen Menschen mit seltenen Krankheiten in Deutschland kritisiert. Die Einrichtung medizinischer Zentren dauere länger, als geplant, sagte eine Sprecherin des Betroffenenvereins Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (Achse) dem MDR.

Ein 2013 von der Bundesregierung veröffentlichter Aktionsplan sieht aber eine "kurzfristige" Einrichtung vor. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft nennt es in einer Stellungnahme gegenüber dem MDR "bedauerlich, dass man vier Jahre nach Inkrafttreten des Aktionsplanes noch nicht weiter ist."

Der Betroffenenverein Achse hat an dem Aktionsplan mitgearbeitet und fordert nun: "Die Zentrenstruktur muss endlich etabliert werden." Zwar gebe es in Deutschland an rund 30 Unikliniken medizinische Zentren für Menschen mit seltenen Krankheiten, sagt Christine Mundlos von Achse dem MDR. "Die haben sich aber alle selbst ernannt." Das geplante Zertifizierungsverfahren gebe es noch nicht.