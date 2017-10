Und wo man sich eben näher kommt als in einer Bürogemeinschaft, und wo man auch Extremsituationen miteinander zu bestehen hat. Vielleicht ist das Sonderheft 2017 auch deshalb "Liebe Lust und Partnerschaft" gewidmet. Das Sonderheft 2016 hieß übrigens: "Der höchste Einsatz - Tod und Verwundung". Man kann den Machern von Y nicht vorwerfen, lebensfern zu sein. In diesem Sonderheft nun also Liebe. Ursprünglich sollte das Heft schon im Sommer erscheinen. Eine Geschichte über einen Pornodreh sorgte aber für eine Kontroverse, der Titel wurde eingestampft. Jetzt gibt es Fakten zum Thema, zum Beispiel, dass immerhin 12,5 Prozent aller Internetaufrufe in Deutschland auf einschlägige Seiten zugreifen. Aha.

Man erfährt etwas – auch in den anderen Geschichten: Was heißt es, in der Bundeswehr schwanger zu sein, wie kann die Liebe einen Einsatz in der Ferne überleben, wie wächst eine Patchwork-Familie zusammen, aber auch: Wie übersteht man eine Trennung? Soldatinnen und Soldaten kommen auf fast jeder Seite zu Wort.



Das Magazin scheut auch vor den ganz schweren Themen nicht zurück: Welche Rolle spielt Vergewaltigung als Kriegswaffe? Oder: Wie ist es mit sexuellen Übergriffen in der Truppe – also was bedeutet das eigentlich im Alltag, dieses "Nein heißt Nein". Der Chefredakteur bezieht sich übrigens ausdrücklich auf das Grundgesetz, Artikel eins: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."